Villa Ocampo: Aprehenden a una mujer con un rollo de cable robado

Un procedimiento policial realizado en la tarde del sábado 8 de febrero de 2026 derivó en la aprehensión de una mujer mayor de edad en la ciudad de Villa Ocampo, tras el hallazgo de un rollo de cable de grandes dimensiones en su poder.

El hecho ocurrió alrededor de las 15.05 horas, cuando personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte se encontraba realizando patrullaje preventivo por calle 25 de Mayo y la intersección con bulevar Obligado. En ese contexto, un ciudadano detuvo la marcha del móvil policial y alertó a los efectivos sobre la presencia de una mujer, de quien aportó una descripción detallada, que se encontraría en el carro de “Pitu y Loly” con elementos presuntamente sustraídos.

Ante esta información, los uniformados se dirigieron de inmediato a calle Santiago Aranda y avenida San Martín, donde observaron a una persona con características coincidentes a las descriptas, quien transportaba entre sus manos un rollo de cable de gran tamaño. Al advertir la presencia policial, la mujer arrojó el elemento al suelo e intentó retirarse del lugar, desoyendo la voz de alto impartida por el personal actuante.

Tras ser interceptada a pocos metros, se procedió a la aprehensión de la femenina, resultando ser una mujer mayor de edad, domiciliada en la ciudad. En el lugar se secuestró un rollo de cable trifásico con recubrimiento plástico de color negro, de aproximadamente 70 metros de largo, que contaba con 12 enchufes hembra.

Las actuaciones quedaron a disposición de la autoridad judicial competente, continuándose con las diligencias correspondientes para esclarecer la procedencia del elemento secuestrado.