Villa Ocampo: Se incendió un automóvil en cercanías del Camping Don Avelino

En la jornada del viernes 30 de enero de 2026, alrededor de las 12:10 horas, personal de la Comisaría IV de la Unidad Regional IX fue comisionado al Camping Don Avelino, en la ciudad de Villa Ocampo, ante el aviso de un vehículo que se estaría incendiando.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la veracidad de lo informado y procedieron a interrumpir el tránsito en la zona, a la espera de la llegada de Bomberos Voluntarios. Seguidamente, se entrevistaron con el propietario del automóvil, un hombre mayor de edad domiciliado en la ciudad de Reconquista, quien manifestó que circulaba a bordo de un automóvil Chevrolet Corsa GSL 1.6, sedán de cuatro puertas, cuando al pasar por el sector del camping advirtió que en la zona del estéreo del vehículo se iniciaba un foco ígneo, desconociendo las causas que lo originaron.

Minutos después, personal de Bomberos Voluntarios logró sofocar el incendio. Como consecuencia del hecho, no se registraron personas lesionadas, produciéndose únicamente daños materiales en el rodado.