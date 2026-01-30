Las Toscas: Se realizará un Festival Solidario para acompañar a niños con enfermedades oncológicas

Un festival solidario con música y compromiso social se realizará en la ciudad de Las Toscas para acompañar a niños que atraviesan enfermedades oncológicas y a sus familias. La iniciativa es organizada por la Fundación Ignacio Delssin, una institución del norte santafesino que brinda contención integral a pequeños pacientes en tratamiento.

El evento será el 8 de febrero, a partir de las 20:30hs., en el Club Social Las Toscas. La entrada consistirá en la donación de alimentos no perecederos o una colaboración voluntaria. Desde la organización recordaron que estará prohibido el ingreso con conservadoras.

Una fundación nacida del amor y la experiencia

La fundación lleva el nombre de Ignacio Delssin, un niño que falleció en 2019. A partir de esa dolorosa experiencia, su familia decidió transformar el duelo en ayuda para otros, acompañando a familias del norte santafesino que atraviesan situaciones similares.

Si bien el trabajo solidario comenzó antes, en 2022, tras la pandemia, la institución logró formalizar su funcionamiento, y el 25 de agosto de 2023 obtuvo la personería jurídica. Desde entonces, la Fundación acompaña a familias de la región.

Actualmente, señalaron que en el norte provincial hay cerca de 8 casos de niños con enfermedades oncológicas, y solo en Villa Ocampo se registraron 4 nuevos diagnósticos de leucemia. “Eso nos pone en tela de juicio y nos genera muchas preguntas, pero no es algo que nos competa resolver. Nuestro rol es acompañar”, expresaron desde la organización.

Acompañar en los momentos más difíciles

El acompañamiento que brinda la Fundación es integral: visitas a las familias, apoyo emocional, contención psicológica y también ayuda económica cuando es necesario.

Muchas veces, explican, los tratamientos son largos y obligan a que uno o ambos padres deban dejar de trabajar para cuidar al niño enfermo. En ese proceso, otros hijos quedan al cuidado de familiares y la dinámica del hogar se ve profundamente alterada. “La familia queda sola en un momento muy difícil, y ahí es donde tratamos de estar presentes”, señalaron.

Al no contar con cuota societaria, la Fundación se sostiene exclusivamente a través de eventos solidarios y donaciones, por lo que este festival representa una instancia clave para poder continuar con su labor.

Música para ayudar

La noche solidaria contará con la participación de varios artistas: Jana “La Princesita”, Cairos, Recuerdos de Amor, Los Auténticos Norteñitos, Los Vecinos y el Ballet Municipal Aüyé.

Desde la Fundación invitan a toda la comunidad a sumarse: “Cada alimento, cada aporte y cada presencia suma para que podamos seguir acompañando a los niños oncológicos y a sus familias en el norte santafesino”.

Gentileza: Radio Amanecer