Las Toscas: Avisos de la Parroquia «Nuestra Señora de la Asunción»

Se deja a continuación los avisos parroquiales de la Parroquia «Nuestra Señora de la Asunción», de la ciudad de Las Toscas.

Avisos:

El día lunes 2 de febrero se conmemora a NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA. Invitamos a los feligreses a participar de la Santa Misa de las 20.00 horas donde se bendecirán velas. Habrá a la venta en la entrada del Templo.

SAN BLAS

El día martes 3 de febrero se bendecirán las gargantas por ser el día de este Santo.

Habrá Misa a las 6.30 y a las 20.00 horas en el Templo.

ENCUENTRO DE MINISTROS

El día viernes 6, se realizará un encuentro para Ministros. Iniciamos con la Misa de las 20.00 horas y continuamos con la reunión en el salón parroquial.

SOLEMNIDAD DE LOS SIETE SANTOS FUNDADORES

Se celebrará un triduo en preparación a la gran Solemnidad de los Fundadores Siervos de María. Se iniciará el sábado 14 hasta el lunes 16 de febrero a las 19.00 horas en el Templo Parroquial.

Para el 17, día de la Solemnidad, tendremos la Eucaristía a las 20.00 horas. Después de la misma se hará un brindis en el salón parroquial.

MIÉRCOLES DE CENIZA

Con la imposición de la Santa Ceniza se da inicio al tiempo de Cuaresma. Tiempo de conversión y de reflexión, por lo tanto, hemos programado las siguientes celebraciones para el día 18 de febrero:

6.30 horas Las Toscas

9.00 horas San Antonio

18.00 horas Tacuarendí

18.30 horas El Rabón

20.00 horas Las Toscas

RETIRO DE CUARESMA

En el contexto del tiempo de la Cuaresma, queremos como Parroquia vivir con intensidad estos días de conversión. Por lo tanto, hacemos extensiva la invitación a participar de nuestro Retiro Cuaresmal Parroquial, para el día sábado 21 de febrero, iniciando a las 16.00 horas y culminando con la Eucaristía de las 20.00 horas en el Templo parroquial.

Ven a vivir esta jornada de espiritualidad junto a Jesús y María.

PRIMER ENCUENTRO DE CATEQUESIS FAMILIAR DE II AÑO

Iniciamos el día lunes 23 a las 18.30 horas en el Templo. Para padres, niños y catequistas.

CATEQUESIS FAMILIAR

Se invita a la comunidad a inscribirse en Secretaría para ser catequistas de Primera Comunión. Necesitamos de su colaboración en este servicio pastoral, tanto para los grupos de niños como de padres.

INSCRIPCIONES

Continúan las inscripciones para niños de Comunión y adolescentes de Confirmación. Acercarse con DNI a la Secretaría.