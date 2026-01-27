El Boleto Educativo 2026 superó las 88.000 inscripciones en sus primeras 24 horas

La continuidad del programa, anunciada el el lunes por el gobernador Pullaro, registró 88.024 anotaciones en su primer día de vigencia: 70.891 estudiantes, 13.449 docentes; y 3.684 asistentes escolares. El programa se consolida como una herramienta estructural para garantizar el acceso a la educación en toda la provincia. Las autoridades recordaron que el Boleto Educativo Rural comenzará su inscripción el próximo 2 de febrero.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentó este lunes el Boleto Educativo 2026, una política pública que garantiza el acceso gratuito al transporte para estudiantes, docentes y asistentes escolares en todo el territorio provincial. A solo 24 horas de su lanzamiento, el programa ya alcanzó las 88.024 inscripciones, lo que confirma su alcance y su consolidación como una herramienta estructural del sistema educativo santafesino.



Del total de inscriptos, 70.891 corresponden a estudiantes, 13.449 docentes de los niveles inicial, primario, secundario y superior y 3.684 a asistentes escolares, cifras que reflejan el impacto territorial de una política pública que se sostiene de manera ininterrumpida en la provincia. Las autoridades recordaron que el Boleto Educativo Rural comenzará su inscripción el próximo 2 de febrero.



La continuidad del programa fue anunciada el lunes por el gobernador Maximiliano Pullaro; el ministro de Educación José Goity y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.



El titular de la cartera productiva destacó que se trata de “la continuidad de una política pública sostenida en Santa Fe, fruto de una articulación entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y experiencias de gobiernos anteriores, que hoy se consolidan en esta gestión”. En esa línea, subrayó que “Santa Fe es la única provincia de la República Argentina que realiza una inversión de esta magnitud para garantizar el acceso a la educación pública”.



Puccini precisó que la inversión destinada al programa asciende a “122.000 millones de pesos en dos años”, y la graficó al señalar que equivale “a casi tres carriles de los que se están construyendo en la autopista San Lorenzo–Rosario”. Además, remarcó el impacto social de la medida: “El boleto educativo garantiza hoy una herramienta fundamental para los estudiantes, porque cubre un costo que, en muchos casos, es comparable al gasto diario en alimentación”.

Definir el futuro de la provincia



Durante la presentación, el gobernador Maximiliano Pullaro puso el acento en el valor estratégico de la política pública. “El boleto educativo en la provincia de Santa Fe define si una persona va a poder ir a estudiar o no a otra ciudad, a formarse. Y definir estudiar o formarse es definir el futuro de la provincia de Santa Fe y de la República Argentina”, afirmó.



Por su parte, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, recordó que la inscripción permanecerá abierta hasta el 21 de mayo y que “todas las personas beneficiarias deben reinscribirse nuevamente”. En relación con la vigencia del beneficio, explicó que existen dos esquemas diferenciados: para nivel inicial y primario, desde el 2 de marzo hasta el 18 de diciembre; y para docentes, asistentes escolares, estudiantes secundarios, terciarios y universitarios, desde el 2 de febrero hasta el 23 de diciembre.

Inscripción digital y requisitos



Las inscripciones se realizan a través de la aplicación Mi Santa Fe, disponible para dispositivos Android e iOS, o mediante el sitio web oficial del programa (http://www.santafe.gov.ar/boletoeducativo/solicitud) con ID Ciudadana.



Respecto de los beneficiarios, Alvarado precisó que el programa alcanza a “alumnos regulares de todo el sistema educativo, en todos los niveles”. En el caso de los estudiantes universitarios, recordó que deben acreditar la aprobación de al menos una materia durante el año anterior para poder inscribirse en 2026. El beneficio también alcanza a todos los docentes y asistentes escolares que desempeñen funciones en establecimientos ubicados dentro del territorio de la provincia de Santa Fe.