Las Toscas: Información importante para la 11ª Fiesta de la Costa

La Municipalidad informó detalles importantes de cara a la realización de la 11ª Fiesta de la Costa, destacando que la entrada será libre y gratuita para todo el público.

Desde la organización se aclaró que no estará habilitada la bajada de lanchas, ni tampoco el balneario, por lo que se solicita a los asistentes respetar las disposiciones vigentes.

El estacionamiento tendrá un fin solidario y será a beneficio del Club Pato Cuá y de la Asociación Protectora de Animales “Patitas al Rescate”, con los siguientes valores: $1.000 para motocicletas y $4.000 para autos.

En cuanto a la seguridad, el operativo será coordinado por la Comisaría 5ª de Las Toscas, Patrulla Urbana, Guardia Rural Los Pumas, Bomberos Voluntarios de Las Toscas y SIES 107. Además, habrá un stand de prevención del consumo de drogas y adicciones, a cargo de APRECOD.