Las Toscas: Avisos de la Parroquia «Nuestra Señora de la Asunción»

Se deja a continuación los Avisos Parroquiales de la Parroquia «Nuestra Señora de la Asunción», de la ciudad de Las Toscas.

INSCRIPCIONES

Se encuentran abiertas las inscripciones para niños de Comunión y adolescentes de Confirmación. Acercarse con DNI a la Secretaría.

El día lunes 2 de febrero se conmemora a NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA. Por ello, invitamos a los feligreses a participar de la Santa Misa de las 20.00 horas donde se bendecirán velas. Habrá a la venta en la entrada del Templo.

SAN BLAS

El día martes 3 de febrero se bendecirán las gargantas por ser el día de este Santo.

Habrá Misa a las 6.30 y a las 20.00 horas en el Templo.

SOLEMNIDAD DE LOS SIETE SANTOS FUNDADORES

Se celebrará un triduo en preparación a la gran Solemnidad de los Fundadores Siervos de María. Se iniciará el sábado 14 al lunes 16 de febrero a las 19.00 horas en el Templo Parroquial.

Para el 17, día de la Solemnidad, tendremos la Eucaristía a las 20.00 horas. Después de la misma tendremos un brindis en el salón parroquial.

MIÉRCOLES DE CENIZA

Con la imposición de la Santa Ceniza se da inicio al tiempo de Cuaresma. Tiempo de conversión y de reflexión, por lo tanto, hemos programado las siguientes celebraciones para el día 18 de febrero:

6.30 horas Las Toscas

10.00 horas San Antonio

18.00 horas Tacuarendí

18.30 horas El Rabón

20.00 horas Las Toscas

RETIRO DE CUARESMA

En el contexto del tiempo de la Cuaresma, queremos como Parroquia vivir con intensidad estos días de conversión. Por lo tanto, hacemos extensiva la invitación a participar de nuestro Retiro Cuaresmal Parroquial, para el día sábado 21 de febrero, iniciando a las 16.00 horas y culminando con la Eucaristía de las 20.00 horas.

CATEQUESIS FAMILIAR

Se invita a la comunidad a inscribirse en Secretaría para ser catequistas de Primera Comunión. Se necesita de colaboración en este servicio pastoral, tanto para los grupos de niños como de padres.