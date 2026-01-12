Las Toscas: Se avanza hacia la solución del estacionamiento de camiones en la ciudad

En la mañana del 12 de enero, en la Municipalidad de Las Toscas, el Intendente Iván Sánchez recibió a choferes de camiones de la ciudad, acompañado por la Secretaria General Laura Fiant, el Subsecretario de Seguridad Ariel Pérez y el Director de Inspectoría Ariel Aquino.

Durante el encuentro se dialogó sobre una problemática planteada por el sector: la falta de un espacio destinado al estacionamiento de los camiones. Desde el municipio se informó que ya se están evaluando soluciones momentáneas y que se continuará trabajando en un proyecto definitivo, en permanente consulta con los transportistas, buscando un equilibrio entre su actividad y las necesidades de la ciudad.

Asimismo, se solicita a la comunidad comprensión ante esta situación, mientras se avanza en mejoras y soluciones progresivas. El tema ya forma parte de la agenda de la actual gestión y existe un compromiso firme para su resolución, concluyó el Intendente.