Reconquista: más de 50 santafesinos se graduaron en oficios a través del programa Impulsa

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, Roald Báscolo, encabezó en Reconquista la entrega de certificados a quienes completaron cursos de formación laboral impulsados por la Provincia para responder a las demandas del sector productivo del norte santafesino.

El Gobierno de Santa Fe, a través del programa Impulsa, entregó en Reconquista certificados a más de 50 personas que finalizaron cursos de formación laboral orientados a fortalecer la inserción en el mercado de trabajo y acompañar el crecimiento productivo de la región.



La actividad fue encabezada por el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo, quien destacó la importancia de la capacitación como herramienta para generar oportunidades y mejorar la empleabilidad de los santafesinos.



Las capacitaciones fueron dictadas de manera presencial en articulación con la Fundación para la Educación Encuentro y estuvieron diseñadas para responder a las necesidades específicas del entramado productivo del departamento General Obligado y de la región norte de la provincia.

Oficios

En esta oportunidad, los participantes completaron trayectos formativos en los perfiles de Operario Industrial, Auxiliar en Soldadura, Auxiliar en Informática y Electricidad Industrial. Se trata de propuestas gratuitas destinadas a fortalecer las competencias laborales y promover la incorporación de mano de obra calificada en sectores estratégicos de la economía regional.



Durante el acto, Báscolo señaló: “Esta entrega de certificados refleja el rumbo que fijó el gobernador Maximiliano Pullaro desde el primer día de gestión: en Santa Fe priorizamos el trabajo y la formación laboral. Con Impulsa demostramos que la capacitación es la herramienta más potente para transformar la realidad de las personas y generar oportunidades concretas”.



El ministro santafesino agregó que “hoy ustedes cuentan con nuevas habilidades y más conocimientos para seguir creciendo. Es un capital que nadie les podrá quitar. Cada hora invertida en capacitarse se transforma en valor agregado y en más herramientas para acceder al mundo del trabajo”.

Capacitación gratuita con salida laboral

El curso de Operario Industrial brindó conocimientos vinculados al montaje y la operación de procesos de producción metalúrgica, incorporando estándares de calidad y normas de higiene y seguridad laboral.

Por su parte, la formación de Auxiliar en Soldadura ofreció herramientas teóricas y prácticas para la ejecución de tareas con distintas tecnologías y equipos, incluidos los procedimientos SMAW y MIG/MAG.



La capacitación de Auxiliar en Informática estuvo orientada al manejo de herramientas básicas del sistema operativo Windows y del procesador de textos Microsoft Word. En tanto, el trayecto de Electricidad Industrial permitió adquirir conocimientos para la reparación de instalaciones y circuitos eléctricos, así como para el armado de tableros, conforme a las normas vigentes de seguridad y calidad.



Además, los egresados participaron de la capacitación complementaria Inducción al Mundo Laboral, a cargo de la licenciada en psicología Elisa Voegeli, que brindó herramientas para fortalecer competencias profesionales y abordar aspectos clave para la búsqueda de empleo, como la elaboración del currículum vitae y el desempeño en entrevistas laborales.



También participaron de la actividad Agustín Vicentín, en representación de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM); la presidenta del Concejo Municipal de Reconquista, Katia Evelyn Passarino; las concejalas Fedra Buseghin y Marisa Flores; y el director provincial de Capacitación y Formación Profesional, Gabriel Vega.

Sobre Impulsa

Impulsa: Aprender, Producir, Trabajar es una iniciativa del gabinete productivo santafesino que articula acciones entre los ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de Educación y de Desarrollo Productivo. Su objetivo es coordinar de manera estratégica la capacitación laboral y la formación profesional en todo el territorio provincial, vinculando la oferta educativa con las demandas concretas de los sectores productivos.



Más información en http://santafe.gob.ar/impulsa