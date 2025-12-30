Vacaciones 2026: Cuánto necesita una familia tipo para viajes nacionales e internacionales

Según informe del INECO-UADE, una familia tipo necesita casi $4 millones en promedio para visitar destinos nacionales y más de $10 millones para destinos internacionales.
Destinos nacionales
Más caros
Cariló: $10.665.172 (6,55 salarios)
Pinamar: $8.026.847 (4,93 salarios)
Bariloche: $5.541.566 (3,41 salarios)
Más accesibles (entre 1,7 y 3,5 salarios)
Mar del Plata: $2.779.767
Rosario: $2.728.689
San Clemente del Tuyú: $2.556.985
Destinos internacionales
Más caros:
Madrid: $17.187.220 (10,56 salarios)
Nueva York: $14.254.930 (8,76 salarios)
Miami: $10.957.086 (6,73 salarios)
Más accesibles:
Río de Janeiro: $5.995.297 (3,68 salarios)
Santiago de Chile: $3.277.739 (2,01 salarios)
Los cálculos elaborados incluyen solo alojamiento y transportes para una familia de dos adultos y dos niños durante la segunda quincena de enero. Se midió con salario RIPTE.