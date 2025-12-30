Vacaciones 2026: Cuánto necesita una familia tipo para viajes nacionales e internacionales

Según informe del INECO-UADE, una familia tipo necesita casi $4 millones en promedio para visitar destinos nacionales y más de $10 millones para destinos internacionales.

Destinos nacionales

Más caros

Cariló: $10.665.172 (6,55 salarios)

Pinamar: $8.026.847 (4,93 salarios)

Bariloche: $5.541.566 (3,41 salarios)

Más accesibles (entre 1,7 y 3,5 salarios)

Mar del Plata: $2.779.767

Rosario: $2.728.689

San Clemente del Tuyú: $2.556.985

Destinos internacionales

Más caros:

Madrid: $17.187.220 (10,56 salarios)

Nueva York: $14.254.930 (8,76 salarios)

Miami: $10.957.086 (6,73 salarios)

Más accesibles:

Río de Janeiro: $5.995.297 (3,68 salarios)

Santiago de Chile: $3.277.739 (2,01 salarios)

Los cálculos elaborados incluyen solo alojamiento y transportes para una familia de dos adultos y dos niños durante la segunda quincena de enero. Se midió con salario RIPTE.