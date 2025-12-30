Rojas: “Unirse para las demandas y propuestas da resultados”

Luego del Encuentro de Agricultura Familiar y Campesina del Norte Santafesino realizado a finales de octubre, donde organizaciones sociales elaboraron un documento con demandas y propuestas del sector, el secretario de Agricultura y Ganadería del Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia, Ignacio Mántaras, convocó a una reunión de trabajo conjunta para profundizar los ejes planteados.

Durante la reunión, llevada a cabo este lunes 29 de diciembre en la ciudad de Reconquista, las organizaciones expusieron y ampliaron los puntos desarrollados en el documento, y desde el Gobierno provincial se propuso avanzar en la conformación de una Mesa de Agricultura Familiar como espacio permanente de diálogo, planificación y trabajo articulado entre el Estado y los productores.

Entre los principales temas abordados, los productores expusieron demandas vinculadas a la conectividad, la electrificación rural, el acceso a la vivienda y a la tierra, y la necesidad de retomar y resolver esquemas de trabajo en la comercialización, especialmente aquellos que permitan mejorar el ingreso y la sostenibilidad de las familias rurales.



En ese marco, el diputado provincial Sergio “Chiqui” Rojas destacó la experiencia acumulada de las organizaciones y el Estado en el territorio: “Acá hay un cúmulo de experiencias de las organizaciones junto al Estado: haber trabajado con fondos rotatorios, haber generado mercados de cercanía. No se parte de cero, hay experiencia previa y es bueno volver a ponerla en marcha”.

Además, se planteó la importancia de pensar soluciones innovadoras para los territorios más alejados, como el uso de energías renovables en zonas donde el tendido eléctrico resulta costoso y complejo, y estrategias para mejorar la conectividad y el acceso a internet. También se debatió la posibilidad de generar centros de formación y estudio para jóvenes e hijos de familias campesinas, aprovechando la infraestructura existente en el norte provincial, como el predio de INCUPO en La Lola.

Como próximo paso, se acordó avanzar en el corto plazo en la elaboración de una hoja de ruta concreta que ordene los temas planteados y permita comenzar a trabajar de manera sistemática.

Durante la reunión, Mántaras presentó el trabajo que viene desarrollando la Secretaría de Agricultura y Ganadería y remarcó la predisposición y la necesidad de conformar formalmente la Mesa de Agricultura Familiar para avanzar, a principios de 2026, en un trabajo conjunto y sostenido con el sector.

Del encuentro participaron también el director de Ganadería y Sanidad Animal, Facundo Méndez; el coordinador de la Delegación Zona Norte del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, Juan Pablo Robledo; integrantes zona norte del ministerio de Desarrollo Productivo, y organizaciones como INCUPO, FundaPaz, UOCB, Pequeños Productores de la Cuña Boscosa y de Colonia Durán, Creciendo Juntos, entre otras.