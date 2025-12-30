El Aeropuerto Internacional de Rosario volvió a funcionar con un vuelo sanitario clave para un operativo de donación de órganos

Desde este lunes 29 de diciembre, la terminal aérea Islas Malvinas se encuentra nuevamente operativa. El primer vuelo que recibió permitió el traslado de un equipo de ablación y la concreción de un operativo multiorgánico en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, que posibilitará salvar y mejorar la calidad de vida de al menos seis personas.

Con la reanudación de su actividad plena, el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario también vuelve a cumplir un rol estratégico para el sistema de salud. En las primeras horas de este lunes 29 de diciembre, la terminal recibió su primer vuelo: un vuelo privado proveniente de la provincia de Mendoza que trasladó a un equipo de ablacionistas que, en coordinación con el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio) del Ministerio de Salud de Santa Fe, participó de un proceso de donación multiorgánica realizado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.



El operativo permitió la ablación de corazón, hígado, páncreas, ambos riñones y tejidos. Pasado el mediodía, la aeronave despegó nuevamente con el equipo médico de regreso, el corazón y el hígado del donante, destinados a trasplante, en un procedimiento que demandó una logística precisa y contrarreloj.



El gerente del aeropuerto, Juan Pío Drovetta, destacó que “primero fue un hecho histórico haber realizado la obra de la pista en tiempo récord para que hoy esté operativa, a partir de una decisión histórica del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro Gustavo Puccini. El sábado pudimos celebrarlo y hoy el primer vuelo es un vuelo sanitario para traer vida, articulando con el Ministerio de Salud y con el Aeropuerto para poder llegar a otras provincias”. En ese sentido, subrayó que “no podría haber sido de otra manera mejor que el primer vuelo haya sido este vuelo sanitario”.



Por su parte, la directora de Cudaio, Cecilia Andrada, señaló que “este operativo es el broche de oro a la inauguración del Aeropuerto, porque se da con un operativo multiorgánico, en un año que todavía no terminó pero que fue con mucha actividad de procuración y trasplantes en la provincia”.

Recordó además que, durante el tiempo que demandó la obra, “fue una decisión del gobernador Pullaro y de la ministra de Salud, Silvia Ciancio, garantizar la continuidad de estos procesos a partir de disponer del helicóptero de la Provincia para realizar los traslados hasta el Aeropuerto de Sauce Viejo, sin afectar una actividad donde las distancias y el tiempo son fundamentales”. Con el operativo de este lunes, agregó, “se podrán salvar al menos seis vidas o mejorar significativamente la calidad de vida de pacientes que estaban esperando”.



Andrada remarcó también la complejidad y el trabajo articulado que implica cada donación: personal de los hospitales, tanto públicos como privados, equipos de Cudaio, coordinadores médicos y operativos, choferes, SIES 107, fuerzas de seguridad y todas las áreas del aeropuerto, en una coordinación sostenida entre el Gobierno provincial y sus distintos ministerios. “Son hitos que ocurren en Santa Fe gracias a un trabajo en equipo que se viene consolidando en estos dos años”, afirmó.

Inversión estratégica

La reapertura operativa del Aeropuerto Internacional de Rosario se da tras la inauguración de las obras encabezada el sábado pasado por el gobernador Maximiliano Pullaro, con la participación de unas 25 mil personas.

La intervención, financiada íntegramente con recursos provinciales, demandó una inversión de 150 millones de dólares e incluyó la repavimentación completa de la pista de 3.000 metros, la instalación de balizamiento LED de última generación, la ampliación de la terminal flexible -que suma más de 10.500 metros cuadrados-, la incorporación de dos mangas, escaleras mecánicas, la renovación del sector internacional y el ensanche de la avenida Jorge Newbery.



A pocos días de finalizar el año, el regreso del aeropuerto a la actividad con un vuelo sanitario refuerza el impacto de una obra estratégica que vuelve a poner a Rosario en plena conectividad aérea y, al mismo tiempo, potencia la capacidad de respuesta del sistema de salud santafesino.