Cronograma de pago de haberes de diciembre a trabajadores provinciales

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de diciembre se percibirán a partir del viernes 2 de enero, con un cronograma que concluirá el jueves 8.

La liquidación de los haberes incluye el aumento acordado en paritarias del 1 % para diciembre, por lo que la actualización total alcanzará el 10,8 % para el semestre julio-diciembre (1,5 % julio, 1,5 % agosto, 1 % septiembre, 1 % octubre y 4,8 % en noviembre y 1 % para diciembre).

Los sectores con menores ingresos tendrán también un mínimo garantizado en diciembre de $ 30.000, con relación a los haberes de octubre. Esta medida se adoptó con el objetivo de sostener el poder de compra en un contexto de variaciones de precios que continúa impactando sobre los ingresos de los hogares.

De esta manera, ningún agente estatal habrá percibido menos de 100.000 pesos de incremento para el período julio – diciembre. Y en el tramo de enero a diciembre, ninguno habrá cobrado menos de 245.000 pesos.

Es importante recordar que el 4,8 % otorgado en los sueldos de noviembre, incluían el 1 % de aumento paritario y el 3,8 % de compensación, por la diferencia los datos de inflación del IPEC (Instituto Provincial de Estadísticas y Censos) y los aumentos paritarios acordados.

Cronograma

Viernes 2 de enero (acreditación en cuenta miércoles 31 de diciembre)

* Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.150.000

* Escalafón Policial y Penitenciario.

Lunes 5 de enero (acreditación en cuenta sábado 3 de enero)

* Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.150.000

* Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio.

Martes 6 de enero

* Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $1.150.000

* Docentes de Escuelas Privadas Históricas

Miércoles 7 de enero

* Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $1.150.000

Jueves 8 de enero

* Autoridades Superiores: Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo