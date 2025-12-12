Rojas, sobre las obras claves para el presupuesto 2026: agua potable, cloacas, gas, viviendas y conectividad

La Cámara de Diputadas y Diputados provincial dio media sanción al Presupuesto 2026 enviado por el Poder Ejecutivo, en el que se incluyen distintas obras para el departamento Vera.

Consultado sobre el proyecto, el diputado nortefesino Sergio “Chiqui” Rojas manifestó: “Hace un par de meses venimos trabajando junto a los intendentes, presidentes comunales, y al senador Sosa para presentar al ministro de Economía una lista de obras prioritarias para la región. Estas últimas semanas estuvimos reunidos con funcionarios de diferentes áreas, explicando la necesidad y urgencia de las mismas en el presupuesto que hoy aprobamos”.

Concretamente, el diputado confirmó que se incluyó este listado en el anexo y se incluye el Parque Industrial de Vera; la red de gas para Vera, Margarita y Calchaquí; ampliación de cloacas y de la red de agua potable hacia diferentes localidades; planes de vivienda y pavimento urbano; entre otras. “Para el norte el foco está puesto en obras claves, se trata de ampliar el acceso a servicios esenciales que en definitiva tienen que ver con igualar las condiciones con el resto de la provincia, tener más oportunidades de desarrollo, de afianzar el arraigo, de poder tener una vida más digna en el lugar donde cada uno elige vivir”.

Por otra parte, Rojas señaló que “se incluyen obras en las que venimos insistiendo desde la Cámara, como por ejemplo el fomento a energías renovables en las zonas rurales, la construcción del cuartel de bomberos de Vera, un nuevo puente sobre el arroyo Golondrina en la ruta 40, el estabilizado de la ruta 83s y la conexión entre Los Amores y Villa Guillermina por la ruta 30”.



Rojas destacó además, que este gobierno no solo está cumpliendo con las obras proyectadas sino que continúa ampliando los objetivos. “Valoramos el esfuerzo y compromiso del gobierno provincial, en un contexto donde ya van dos años sin obra pública nacional, de hacer y continuar obras muy esperadas y necesarias”.

El texto aprobado pasará a la Cámara de Senadores, donde se espera su sanción definitiva. “Me parece importante aclarar que el hecho de que las obras figuren en el presupuesto, luego deben conseguir financiamiento, hacer los estudios y los llamados a licitaciones correspondientes; pero que figuren allí significa que están en carpeta y por supuesto que vamos a insistir y monitorear el desarrollo de las mismas”.