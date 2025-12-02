Educación rural: el diputado Rojas solicita detalles sobre establecimientos en riesgo

El diputado Sergio “Chiqui” Rojas presento un pedido de informes acerca de la situación de diferentes establecimientos educativos rurales, frente a la posibilidad de cierra o baja de categoría de algunos de ellos.

“Garantizar la educación rural es fundamental para muchas niñas y niños del departamento Vera y la Cuña Boscosa en particular, es la única posibilidad de estudiar cerca de su hogar y dentro de un ámbito que fomente el arraigo. Acceder a esta información es indispensable para llevar certidumbre a los docentes, estudiantes y familias rurales, así como para evaluar posibles reaperturas de establecimientos o destinar los edificios a fines comunitarios o productivos”, expresó Rojas.

El diputado recordó que mantuvieron reuniones y recorrieron el territorio junto al director de escuelas rurales y autoridades de la Región II de educación, pudiendo hablar con directivos y docentes quienes manifestaron su preocupación por la caída en la matrícula escolar.



“La población rural viene decreciendo sostenidamente, por la falta o dificultad en el acceso a bienes y servicios como salud, transporte, recreación, conectividad, entre otros, lo que se traduce en menos estudiantes. Pero si disminuye la oferta educativa este efecto negativo se va a potenciar, vamos a expulsar a muchas familias de los parajes y comunas y vamos a tener aún menos alumnos en las escuelas. Conocer la situación de cada centro educativo es fundamental para poder planificar políticas que contribuyan al arraigo, garantizar derechos y brindar oportunidades.”

Finalmente, Rojas manifestó su preocupación por la situación de los docentes rurales. “Las escuelas rurales son una institución de referencia para la comunidad, pensemos que muchos padres pasan mucho tiempo fuera de sus casas trabajando en la ciudad o en el campo. En este sentido, los docentes que allí trabajan cumplen un rol que va mucho más allá de lo educativo. Muchos de ellos viajan varias horas todos los días, a veces haciendo dedo, teniendo que soportar las dificultades de acceso y conectividad, es justo también que tengan certidumbre sobre el destino de su cargo, para poder planificar no solo su trabajo sino su vida personal”.