Las Toscas: Ordenación Diaconal de Fray Reycar María Castro de la O.S.M.

Los Frailes de la Orden de los Siervos de María, junto a la comunidad de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Las Toscas y la familia Castro Arias, informaron la convocatoria oficial para la ordenación diaconal de Reycar María Castro, O.S.M.

La ceremonia será presidida por el obispo de la Diócesis de Reconquista, monseñor Ángel José Macín, quien conferirá el ministerio mediante la imposición de manos y la oración consecratoria. El acto litúrgico tendrá lugar el lunes 8 de diciembre, a las 9:30, en el templo parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, coincidiendo con la solemnidad de la Inmaculada Concepción.



El lema elegido por el consagrado, “Me hice siervo de todos por la gracia de Dios” (1 Cor 9,19), sintetiza el sentido de su vocación: servir a la comunidad a ejemplo de Cristo y siguiendo el carisma de los Siervos de María. Desde la parroquia destacaron que el nuevo diácono orientará su misión al anuncio de la Palabra, el servicio de la caridad y la atención pastoral al pueblo de Dios.



La comunidad expresó su gratitud por quienes acompañan este proceso vocacional e invitó a los fieles a participar de la celebración y a unirse en oración por este nuevo paso en la vida religiosa de Fray Reycar.