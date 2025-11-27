Villa Ocampo: Hombre aprehendido con un cuchillo y sustancia sospechada de cocaína

Personal del C.R.E. Zona Norte intervino este martes 25 de noviembre, por la noche, alrededor de las 22:00, tras escuchar gritos provenientes de la vía pública mientras realizaban la identificación de una persona en la sede policial.

Al dirigirse a las calles 25 y Bartolomé Obligado, los agentes detectaron a dos sujetos, uno de ellos con un comportamiento exaltado, gritando y realizando movimientos bruscos, llevando sus manos en reiteradas oportunidades hacia la zona de la cintura. Ante la orden de que depusiera su actitud, el individuo no obedeció e incluso profirió amenazas hacia el personal policial.

Los efectivos procedieron a la aprehensión del hombre, mayor de edad y domiciliado en Villa Ana. Durante la requisa, se incautó un cuchillo sin empuñadura y un envoltorio de nylon blanco que contenía una sustancia pulverulenta con características similares a la cocaína.



Se dio intervención al fiscal de turno, quien dispuso la convocatoria de personal de la Policía de Investigaciones (PDI). Se iniciaron actuaciones por amenaza, resistencia a la autoridad, infracción a la Ley 23.737 por tenencia de estupefacientes para consumo y portación de arma blanca.