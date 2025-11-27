Dionisio Scarpin y el ministro de Seguridad analizaron medidas para reforzar la seguridad en el norte santafesino

El diputado provincial presentó un informe con pedidos concretos para mejorar el funcionamiento policial en Reconquista y el departamento General Obligado. Solicitó más móviles, personal y equipamiento para “Los Pumas”. El ministro se comprometió a evaluar cada punto con su equipo.

El diputado provincial Dionisio Scarpin se reunió con el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, para abordar la situación de inseguridad en Reconquista y las localidades del norte santafesino. Durante el encuentro, el legislador presentó un documento con propuestas específicas que apuntan a fortalecer la presencia policial y optimizar los recursos en el territorio.

Entre los pedidos, Dionisio Scarpin destacó la necesidad de sumar vehículos y efectivos para cubrir las cuadrículas de patrullaje urbano, además de otros agentes para reforzar el resto del departamento. También planteó la incorporación de equipamiento tecnológico para la Guardia Rural “Los Pumas” y el fortalecimiento del área de investigación en violencia de género y delitos sexuales, que actualmente enfrenta una alta carga de trabajo con recursos limitados

“Los vecinos piden más presencia policial en algunos barrios, y ese es el planteo que trajimos: más recorridos, más móviles y respuestas rápidas cuando pasa algo. La seguridad también se construye estando cerca”, expresó Dionisio Scarpin tras el encuentro.

Luego, el legislador destacó que el norte necesita una estrategia sostenida y coordinada: “Somos una región en movimiento permanente, con mucha actividad productiva y social. Para acompañar ese ritmo, hace falta reforzar recursos donde más se necesitan, y por eso acercamos toda la información del territorio”.

Sobre la reunión con el ministro, Dionisio Scarpin remarcó el valor del trabajo conjunto con la Provincia: “El Ministerio recibió cada planteo con mucha apertura. Ahora se van a evaluar una por una las necesidades que presentamos. Lo importante es que el norte esté en la agenda y que podamos avanzar para que nuestra gente viva más tranquila”.