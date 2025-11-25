Cotelvo Servicios: Se renovó la concesión de Agua y Cloacas por 30 años

En la Sala de Reuniones “Presidente Raúl Alfonsín” del Palacio Municipal, el presidente de COTELVO Servicios, Jorge Martínez, acompañado por el secretario Adrián Brollo y el gerente David Marega, participaron del acto de firma del convenio de renovación por 30 años de la concesión a favor de la cooperativa de los servicios de agua potable y desagües cloacales.

Por parte de la Municipalidad de Villa Ocampo, como órgano concedente de acuerdo a la Ley 11.220 que regula la prestación de los servicios sanitarios en la provincia de Santa Fe, estuvieron presentes el intendente Cristian Marega; el presidente del Concejo Municipal, Javier Alegre; y el secretario de Gobierno y Participación Ciudadana, Miguel Merino; dando cumplimiento a la Ordenanza 1781/25 que establece la renovación de la concesión, unificando los dos servicios que se encontraban en períodos de prórroga.

En el año 1981, el municipio concesionó a la entonces Cooperativa Telefónica de Villa Ocampo Ltda. la obra para la provisión del servicio de agua potable a toda la ciudad; siendo inaugurada el 30 de noviembre de 1984, en oportunidad de celebrarse el 106º Aniversario de Villa Ocampo.

Dicha concesión fue prorrogada en forma anticipada en el año 1994, previendo la importante inversión que debía realizar la cooperativa, teniendo proyectada la construcción de la segunda planta potabilizadora.

En tanto, en el año 2004 la Municipalidad otorgó a la cooperativa la concesión de la obra para la prestación del servicio de desagües cloacales; cuya inauguración se llevó a cabo el 28 de noviembre de 2008, en el marco del 130º Aniversario de la Ciudad.

En estos momentos, el 99% del área urbana y suburbana tiene cobertura del servicio de agua potable, contando con un total de 6624 conexiones con medición domiciliaria; mientras que el servicio de desagües cloacales alcanza el 65% de cobertura en la ciudad, contando con 3417 conexiones activas a la red.