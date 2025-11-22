Se celebra el Día de la Música: origen, significado y actividades

Cada 22 de noviembre se conmemora el Día de la Música, una fecha especial dedicada a reconocer el valor de este lenguaje universal y a quienes lo hacen posible: músicos, compositores, cantantes y docentes del arte musical.

La elección del 22 de noviembre está vinculada a Santa Cecilia, patrona de los músicos. Cecilia fue una noble romana relacionada históricamente con el arte musical, y con el paso del tiempo su día se transformó en una celebración para honrar la creatividad, la pasión y el trabajo de quienes se dedican a la música.

Las celebraciones suelen incluir una amplia agenda de actividades:

Conciertos y recitales en escuelas, academias y conservatorios.

Homenajes a músicos locales y regionales.

Festivales y propuestas culturales en distintas ciudades.

Cada año, esta fecha invita a valorar la música como una expresión esencial de identidad, emoción y encuentro comunitario.