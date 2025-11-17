Las Toscas: Acreditación de la 2° cuota de las Becas Municipales

La Municipalidad de Las Toscas informó que ya se encuentra disponible el pago correspondiente a la segunda cuota del programa de becas municipales, destinado a estudiantes de todos los niveles educativos. Los beneficiarios podrán acercarse a la Caja Municipal entre los días 25 y 28 de noviembre, en el horario de 8 a 12, presentando su DNI para retirar el beneficio.

El programa de becas tiene como objetivo acompañar la trayectoria educativa de niños, adolescentes y jóvenes de la ciudad, brindando un apoyo económico que contribuya a la continuidad de sus estudios.