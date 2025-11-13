Cotelvo: Fallecimiento de Fernando Oscar «CHAPO» Mussin, a los 84 años

Cotelvo Ltda. participa del fallecimiento de su asociado Fernando Oscar “CHAPO” Mussin, a los 84 años.



Sus restos son velados en Sala Nº1 de Cotelvo Ltda., sito en calle Belgrano 1269 de la ciudad.



Sepelio hoy jueves a las 09:00 hs., en Cementerio Municipal de Villa Ocampo.



Servicio fúnebre, Servicio Solidario de Sepelio de Cotelvo Ltda.



Fernando Oscar “CHAPO” Mussin, que en paz descanse.