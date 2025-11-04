L.O.F.: Programación de los partidos del fin de semana

La Liga Ocampense de Fútbol dio a conocer la programación oficial de los encuentros correspondientes a los octavos de final y las semifinales Sub 20, que se disputarán entre el viernes 7 y el domingo 9 de noviembre.

Octavos de Final – Partidos de Revancha

  • Ocampo Fábrica (1) vs Barrio Sur (1)
    Viernes 07/11 – 21:30 hs.
  • Boxing Club (1) vs Pueblo Nuevo (1)
    Domingo 09/11 – 16:30 hs.

Octavos de Final – Partidos de Ida (Cruces)

  • Gigante Arroyito vs Ex Alumnos S.A.
    Sábado 08/11 – 14:45 hs.
  • Cicles Florencia vs Recreativo V.G.
    Sábado 08/11 – 16:30 hs.
  • Juventud KM 407 vs Club Huracán
    Sábado 08/11 – 16:30 hs.
  • Itatí Villa Ana vs Social Tacuarendí
    Sábado 08/11 – 19:30 hs.
  • Deportivo Belgrano vs Club Racing
    Domingo 09/11 – 16:30 hs.
  • Central Florencia vs Tiro Federal
    Domingo 09/11 – 18:00 hs.

Semifinales Sub 20 – Partidos de Revancha (Cruces)

  • Club Racing (0) vs Boxing Club (0)
    Postergado
  • Pueblo Nuevo (2) vs Social Tacuarendí (0)
    Domingo 09/11 – 14:00 hs.

El fin de semana promete una intensa jornada futbolera en el norte santafesino, con encuentros decisivos tanto en primera división como en la categoría Sub 20.

Artículo relacionadosMás de paralelo28.com.ar