Villa Ocampo: Recolección de residuos en Parajes Rurales

La Municipalidad de Villa Ocampo informa a la comunidad que el día jueves 30 de octubre se realizará la recolección de residuos húmedos y secos en Parajes Rurales, correspondiente a la jornada suspendida el día sábado 25 de octubre.

Se recuerda colocar los residuos en bolsas separadas, diferenciando correctamente los residuos húmedos (orgánicos) de los residuos secos (reciclables), con el objetivo de facilitar el trabajo de los recolectores y contribuir al cuidado del medio ambiente.

Desde el municipio se agradece la colaboración y el compromiso de la comunidad rural para mantener la limpieza y el orden en cada zona, reforzando las acciones conjuntas por una ciudad más sustentable.