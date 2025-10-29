Villa Ocampo: Allanamiento positivo en investigación policial

En horas de la noche del martes 28 de octubre, alrededor de las 22:25, personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte de la Unidad Regional IX, en forma conjunta con efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Las Toscas, llevó a cabo allanamientos simultáneos en dos domicilios ubicados en los barrios Norte y Oeste de la ciudad de Villa Ocampo.

Los procedimientos fueron solicitados por el Fiscal interviniente, y contaron con la autorización de la Jueza Dra. Natalia Palud.

Como resultado de los operativos, en una de las viviendas allanadas —ubicada en barrio Oeste— se logró un resultado positivo, procediéndose al secuestro de un DVR marca GADNIC color negro con su correspondiente cable de alimentación, elemento de interés en el marco de una investigación en curso.