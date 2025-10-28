Liga Ocampense de Fútbol: Partidos para el fin de semana

A continuación se exponen las fechas de los partidos postergados de zona sur (fecha 18), de la Liga Ocampense de Fútbol. 

  • Social Tacuarendí vs Club Huracán – sábado 1 de noviembre 16:30 hs.

8vos finales partidos de ida (cruces)

  • Central Florencia vs Tiro Federal – domingo 2 de noviembre 16:30 hs.
  • Barrio sur vs Ocampo Fábrica – domingo 2 de noviembre 15:15 hs.
  • Pueblo Nuevo vs Boxing Club – domingo 2 de noviembre 16:30 hs.

Semifinales Sub 20 partidos de ida (cruces)

  • Boxing club vs club Racing – domingo 2 de noviembre 14:30 hs.
  • Social Tacuarendí vs Pueblo Nuevo – sábado 1 de noviembre 14:30 hs.

Artículo relacionadosMás de paralelo28.com.ar