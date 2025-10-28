Liga Ocampense de Fútbol: Partidos para el fin de semana

A continuación se exponen las fechas de los partidos postergados de zona sur (fecha 18), de la Liga Ocampense de Fútbol.

Social Tacuarendí vs Club Huracán – sábado 1 de noviembre 16:30 hs.

8vos finales partidos de ida (cruces)

Central Florencia vs Tiro Federal – domingo 2 de noviembre 16:30 hs.



Barrio sur vs Ocampo Fábrica – domingo 2 de noviembre 15:15 hs.



Pueblo Nuevo vs Boxing Club – domingo 2 de noviembre 16:30 hs.

Semifinales Sub 20 partidos de ida (cruces)

Boxing club vs club Racing – domingo 2 de noviembre 14:30 hs.