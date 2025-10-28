Las Toscas: Charla sobre «Vínculos Saludables» en el marco del programa Punto Violeta

En el marco del programa Punto Violeta, la trabajadora social Rocío Vallejos y la licenciada Mayra Gómez brindaron una charla sobre “Vínculos Saludables” destinada a los estudiantes de 5º y 6º año de la Escuela Técnica N° 363 “Norma Aquino”.

La jornada tuvo como objetivo promover el respeto, la empatía y la construcción de relaciones sanas desde el ámbito escolar, fortaleciendo espacios de reflexión y diálogo entre los jóvenes.

Desde la organización destacaron la importancia de estas actividades para fomentar una comunidad más justa e igualitaria, y agradecieron a la institución educativa por abrir sus puertas y acompañar este tipo de propuestas que impulsan el bienestar y la convivencia.