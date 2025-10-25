Tacuarendí: Accidente de tránsito en Ruta 11

En la madrugada de este sábado 25 de octubre, alrededor de las 2:40 horas, personal de la Subcomisaría Primera de la Unidad Regional IX intervino en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 882 de la Ruta Nacional N° 11, en jurisdicción de Tacuarendí.

Por causas que aún se tratan de establecer, colisionaron un ómnibus Mercedes Benz 500 perteneciente a la empresa Tu Recreo, conducido por un hombre mayor de edad domiciliado en la ciudad de Santa Fe, y un automóvil Renault Logan azul, guiado por un hombre también mayor de edad, oriundo de Las Toscas.

Como consecuencia del impacto, resultaron con lesiones de consideración el conductor del automóvil y un pasajero del ómnibus. Este último fue trasladado al SAMCo de Villa Ocampo, mientras que el chofer del Logan fue derivado al Hospital Regional de Reconquista.

En el lugar trabajó personal del Grupo Técnico Criminalístico, realizando las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.