Villa Ocampo: Nuevos créditos del Banco Solidario a emprendedores locales

En la mañana del miércoles 22 de octubre, se entregaron 11 nuevos créditos a emprendedores de la ciudad de Villa Ocampo en el marco del programa Banco Solidario.



El encuentro contó con la presencia del Intendente Cristian Marega y de la Secretaria de Promoción Social, Luciana Luque, quienes destacaron la importancia de seguir acompañando a quienes generan trabajo y desarrollo en nuestra comunidad.



El Banco Solidario otorga créditos a tasa 0% de interés, destinados a la compra de materiales, maquinaria e insumos necesarios para el desarrollo y ampliación de cada emprendimiento.



Esta nueva entrega reafirma el compromiso de la gestión municipal con la promoción del trabajo, la producción y las oportunidades, apoyando a quienes día a día apuestan al esfuerzo, la creatividad y el crecimiento local.