Villa Ocampo: Más de 200 jóvenes participaron de la jornada sobre el Presupuesto Participativo Joven

La Municipalidad de Villa Ocampo y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Juventudes del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, llevaron a cabo la charla informativa sobre el programa Presupuesto Participativo Joven, en el Complejo ARNO.

La jornada contó con la participación de más de 200 alumnos de seis escuelas secundarias de la ciudad, quienes se sumaron con entusiasmo a esta propuesta que busca fomentar la participación activa, el protagonismo juvenil y la construcción colectiva dentro de las comunidades.

Durante el encuentro se brindó información sobre los objetivos del programa, las etapas de participación y el proceso de inscripción para la presentación de proyectos, que permitirán transformar las ideas de las y los jóvenes en acciones concretas dentro de su localidad.

El Presupuesto Participativo Joven es una iniciativa que impulsa el Gobierno Provincial junto a los municipios y comunas, con el fin de brindar herramientas de participación ciudadana y promover que las juventudes sean parte de la toma de decisiones en su territorio.