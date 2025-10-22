En San Guillermo, Michlig y Puccini habilitaron 6,5 km de ripio del Programa “Caminos Productivos”

El senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, el diputado Marcelo González y la intendente Romina López, encabezaron la habilitación de un nuevo tramo de ripio de 6,5 kilómetros en la zona rural de San Guillermo, con una inversión provincial de $251.203.276 en el marco del Programa Caminos Productivos que impulsa el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

El acto se desarrolló en el salón de Campo Theiler, con la presencia -además- del presidente de la Comisión de Caminos Rurales, Hernán Boscarol, autoridades locales, productores agropecuarios y alumnos del establecimiento educativo rural, quienes brindaron una cálida bienvenida junto a la directora Celeste Bazán.

“Obra estratégica para la producción y la educación rural”

El nuevo tramo de ripio, de 6,5 km de extensión, beneficia directamente a 12 tambos que en conjunto producen 35.000 litros de leche diarios, además de mejorar el acceso al Centro Educativo de Campo Theiler, al que asisten alumnos de nivel inicial, primario y secundario.

“La obra forma parte de un esquema de trabajo conjunto entre la Provincia, la Municipalidad de San Guillermo y la Comisión de Caminos Rurales, que ya permitió la ejecución de 34 km de ripio en distintos sectores del distrito, fortaleciendo la conectividad vial, la movilidad de la producción y la integración de las familias rurales”, destacó la intendente López al momento de agradecer todas las gestiones de nuestros legisladores y las permanentes respuestas de un gobierno provincial presente.

“Más de 150.000 millones de inversiones en el Departamento”

En su mensaje, el senador Felipe Michlig destacó “el compromiso del gobierno provincial que conduce Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia, a quienes agradecemos igual que al ministro Puccini y todo el equipo de trabajo”– subrayando que “este Gobierno comprendió que en los lugares que producen también hay que invertir para que puedan avanzar más y generar mejores condiciones para su desarrollo”.

Asimismo, el legislador puso en valor el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Productivo y de la intendenta Romina López, y remarcó que “las inversiones que estamos viendo en todo el departamento, que superan los 150.000 millones de pesos, son fruto de una gestión que administra con equilibrio fiscal, pero reconociendo el esfuerzo y el trabajo de la gente que produce”.

“Estas obras traen igualdad de oportunidades”

Por su parte, el ministro Gustavo Puccini expresó que “estas obras son la demostración de que los recursos de los santafesinos vuelven en infraestructura, en caminos, en energía, en educación, generando igualdad de oportunidades para quienes viven y producen en el interior profundo”.

El funcionario destacó además que, en los últimos 20 meses, el Departamento San Cristóbal lleva ejecutados más de 100 km de caminos rurales mediante el programa provincial, y sostuvo que “si logramos sostener en el tiempo esta política de inversión en infraestructura, la provincia va a seguir creciendo, porque un kilómetro de ripio no es solo una obra: es producción, educación y oportunidades para miles de santafesinos”.