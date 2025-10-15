Dionisio Scarpin: “Con Pullaro y Scaglia, el norte se siente escuchado y las obras llegan”

El diputado provincial acompañó al gobernador Maximiliano Pullaro y a la vicegobernadora Gisela Scaglia en la inauguración del acceso a Moussy, la pavimentación de la Ruta 32 y la renovación del Samco de Villa Ana. “Falta mucho por hacer, pero estas obras son una señal de que estamos en el camino correcto. Por eso necesitamos seguir con este rumbo, con gente que defienda al norte en cada lugar donde se decide”, afirmó.

El diputado provincial Dionisio Scarpin participó este martes de una jornada de inauguraciones junto al gobernador Maximiliano Pullaro y a la vicegobernadora y candidata a diputada nacional, Gisela Scaglia. En la oportunidad, se habilitaron el nuevo acceso a Moussy, la pavimentación del tramo de la Ruta Provincial 32 entre Villa Ana y Tres Bocas, y la renovación total del Samco de Villa Ana.

“Esas obras que en el norte venimos reclamando desde hace tiempo, hoy las estamos viendo hechas realidad. Esto pasa cuando hay un equipo que escucha y gestiona, cuando Maxi y Gisela empujan desde la provincia con la mirada puesta en el norte”, destacó Dionisio Scarpin.

El legislador provincial valoró el impacto directo de estas obras en las comunidades. “El acceso a Moussy le cambia la vida a los vecinos, la Ruta 32 mejora la producción y la salud en Villa Ana vuelve a tener un lugar digno. Todo esto muestra lo que pasa cuando hay decisión política y trabajo en equipo”, señaló.

Finalmente, Dionisio Scarpin remarcó la importancia de acompañar este rumbo. “Estas obras muestran que cuando hay decisión y compromiso, las cosas cambian. Maxi y Gisela asumieron un compromiso con el norte, y hoy están cumpliendo”, concluyó.