Villa Ocampo: Gran éxito de la Corrida del Club de Leones “Mitigar el hambre, paso a paso con mamá”

Con una destacada participación, se llevó a cabo la Corrida del Club de Leones: «Mitigar el hambre, paso a paso con mamá», una jornada solidaria que combinó deporte, compromiso y unión familiar.

El evento reunió a vecinas y vecinos que se sumaron con entusiasmo a esta propuesta solidaria, destinada a colaborar con la campaña de mitigación del hambre impulsada por el Club de Leones de Villa Ocampo.

En total participaron 14 corredores en la prueba de 5 km, 20 en la caminata corta de 800 metros y 56 en la caminata larga de 3 km, compartiendo una tarde de deporte, alegría y solidaridad.

Desde la organización destacaron la importancia de este tipo de actividades que promueven hábitos saludables y fortalecen los lazos comunitarios, al mismo tiempo que aportan a una causa solidaria.