Se realizó en Las Toscas un nuevo encuentro del Ciclo de Diálogos entre el CAJ y los Puntos Violetas

El martes 7 de octubre, por la mañana, se llevó a cabo en la ciudad de Las Toscas una nueva jornada del Ciclo de Diálogos entre el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) y los Puntos Violetas, una propuesta que busca fortalecer la articulación institucional y el acompañamiento frente a las situaciones de violencia por motivos de género.

La actividad contó con la participación de equipos locales, referentes del CAJ, personal de salud, integrantes de la Policía de Investigaciones (PDI), organizaciones comunitarias y representantes de gobiernos de la microrregión, quienes intercambiaron experiencias y estrategias de trabajo conjunto.

Este espacio forma parte de una agenda provincial impulsada por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano y la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, orientada a consolidar una red territorial de atención integral, acompañamiento y acceso efectivo a derechos para mujeres y diversidades en toda la provincia.