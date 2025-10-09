Villa Ocampo: Se inauguró la 6° Feria del Libro del Jaaukanigás

La Secretaría de Cultura y Comunicación agradece a toda la comunidad ocampense por haber participado el miércoles 8 de octubre de la apertura de la 6ta Feria del Libro del Jaaukanigás, en el Complejo Arno.



El acto de apertura estuvo encabezado por el intendente municipal, Cristian Marega, la secretaria de Cultura y Comunicación, Maricel Corgniali, y el responsable de Ediciones UNL, José Díaz. Acompañaron este acto concejales, miembros del gabinete municipal, autoridades de localidades vecinas y público en general.



En dicho acto, quedó reafirmado el compromiso de la gestión municipal con la promoción y la difusión de la cultura como derecho de todos los ciudadanos y se expresó la importancia que tiene el vínculo con la Universidad Nacional del Litoral, que el año pasado acompañó la organización de la 5ta Feria en nuestra ciudad y este año, en una apuesta más fuerte, es co-organizadora de la 6ta edición.