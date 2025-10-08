Villa Ocampo: Se encuentran disonibles las nuevas Tarjetas Única de Ciudadanía

La Secretaría de Promoción Social del Municipio de Villa Ocampo informa a la comunidad que se encuentran disponibles las nuevas Tarjetas Única de Ciudadanía.
A continuación, se detalla el listado de titulares que deberán acercarse a retirar su tarjeta:
Aguirre Graciela
Caballero Lorena
Cabrera Claudia
Cabrera Elsa
Caceres Maria Itati
Carbonel Carlos
Carbonel Catalino
Cardozo Daiana
Chamorro Irma
Duarte Alicia Beatriz
Duarte Maria Rosa
Encina Haydee
Fernandez Graciela
Fernandez Susana
Fernandez Zulema
Flores Manuel Alberto
Galarza Ramon Nicolas
Gomez Nelida Noemi
Gomez Olga Sara
Gonzalez Miguel
Molina Monica Beatriz
Morzan Mario Luix
Nuñez Alberto Angel
Obregon Norma Beatriz
Ojeda Noemi
Peralta Susana Yolanda
Ramirez Gabriela
Rivero Maria Cristina
Robledo Monica Itati
Rodriguez Hernan
Romero Zunilda Itati
Sosa Francisca Belkis
Spagnoli Maria Jose
Vurgo Carmen Margarita
Zabala Monica Graciela
Zabala Sergio Armando
Se solicita a los beneficiarios concurrir con DNI en mano, de lunes a viernes de 7:00 a 13:00 horas, en las oficinas de la Secretaría de Promoción Social.
