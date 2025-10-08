Villa Ocampo: Se encuentran disonibles las nuevas Tarjetas Única de Ciudadanía

La Secretaría de Promoción Social del Municipio de Villa Ocampo informa a la comunidad que se encuentran disponibles las nuevas Tarjetas Única de Ciudadanía.



A continuación, se detalla el listado de titulares que deberán acercarse a retirar su tarjeta:



Aguirre Graciela

Caballero Lorena

Cabrera Claudia

Cabrera Elsa

Caceres Maria Itati

Carbonel Carlos

Carbonel Catalino

Cardozo Daiana

Chamorro Irma

Duarte Alicia Beatriz

Duarte Maria Rosa

Encina Haydee

Fernandez Graciela

Fernandez Susana

Fernandez Zulema

Flores Manuel Alberto

Galarza Ramon Nicolas

Gomez Nelida Noemi

Gomez Olga Sara

Gonzalez Miguel

Molina Monica Beatriz

Morzan Mario Luix

Nuñez Alberto Angel

Obregon Norma Beatriz

Ojeda Noemi

Peralta Susana Yolanda

Ramirez Gabriela

Rivero Maria Cristina

Robledo Monica Itati

Rodriguez Hernan

Romero Zunilda Itati

Sosa Francisca Belkis

Spagnoli Maria Jose

Vurgo Carmen Margarita

Zabala Monica Graciela

Zabala Sergio Armando



Se solicita a los beneficiarios concurrir con DNI en mano, de lunes a viernes de 7:00 a 13:00 horas, en las oficinas de la Secretaría de Promoción Social.