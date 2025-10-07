Las Toscas: Se busca a Juan Manuel Chara

La Comisaría 5ª de la Unidad Regional IX informó que se encuentra en curso la búsqueda de Juan Manuel Chara, de 24 años, quien se ausentó de su domicilio el pasado viernes 3 de octubre y desde entonces no se ha vuelto a tener contacto con él.

La denuncia fue radicada por su madre, Verónica Ahyde Cabrera, quien manifestó que su hijo se retiró llevando consigo una mochila verde con sus pertenencias personales, y que al momento de ausentarse vestía pantalón jogging gris, remera roja y zapatillas blancas.

Según la descripción aportada, Chara es de contextura delgada, mide 1,82 metros, pesa aproximadamente 80 kilos, tiene ojos marrones, cabello negro corto y tez trigueña. No posee aros ni tatuajes visibles.

Interviene en el caso el Ministerio Público de la Acusación, y se solicita a la comunidad que cualquier información que pueda contribuir a dar con su paradero sea comunicada a la Comisaría 5ª de Las Toscas o a la dependencia policial más cercana.