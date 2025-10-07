El Senador Michlig y el Diputado González mantuvieron una reunión de trabajo en la UR XIII para evaluar avances en la seguridad departamental

El senador provincial Felipe Michlig, acompañado por el diputado Marcelo González, concurrió a la Unidad Regional XIII de Policía del Departamento San Cristóbal, con asiento en la ciudad homónima, donde mantuvieron una reunión de trabajo con el jefe de la Unidad, el director de Policía Lic. Alejandro Oscar Tognolo, y la subjefa, directora de Policía Marcela Genoveva Fernández. También entregó en el Centro de Excombatientes y Familiares de Caídos en Malvinas del Departamento San Cristóbal, un aire acondicionado de 18.000 frigorías.

Reunión de trabajo en la URXIII

Durante el encuentro, entre los legisladores, los jefes policiales realizaron una presentación y muestra de datos estadísticos de gestión, brindando un panorama sobre el trabajo operativo, los avances en materia de prevención y las acciones desarrolladas en el ámbito del departamento.

A su vez, el senador Michlig trasladó el respaldo del Gobernador Maximiliano Pullaro, la Vicegobernadora Gisela Scaglia y el Ministro Pablo Cococciioni para seguir profundizando medidas y acciones contra el delito y el compromiso de seguir gestionando y dotando a la institución de mayores y mejores recursos humanos y tecnológicos, “en consonancia con la política en materia de seguridad desarrollada en toda la provincia y que se ha constituido en una referencia positiva y valorada a nivel nacional”, señaló.

Aporte para el centro de ex combatientes



En el Centro de Excombatientes y Familiares de Caídos en Malvinas del Departamento San Cristóbal, los legisladores entregaron un aire acondicionado de 18.000 frigorías. Allí fueron recibidos por Rubén Fauda, presidente de la institución; Marcelo Lobos, tesorero; y Sergio Manganeli, referente local, junto a integrantes de la comisión. El nuevo aire acondicionado será destinado al salón quincho del Centro, mejorando la climatización del espacio y permitiendo un uso más amplio para las actividades.

El presidente Rubén Fauda expresó su agradecimiento señalando que “realmente es un honor tenerlos aquí en el Centro de Ex Combatientes”.

Por su parte, el senador Felipe Michlig destacó que “venimos a cumplir con la palabra, a cumplir con los compromisos que asumimos con cada institución del departamento. La semana pasada estuvimos aquí junto al ministro de Gobierno Fabian Bastia y al diputado Pablo Farías entregando la placa que consagra la Causa Malvinas en el artículo 4 de la nueva Constitución Provincial, un hecho histórico que reivindica la soberanía argentina sobre nuestras islas”.

El senador Michlig también transmitió un saludo especial de la vicegobernadora Gisela Scaglia, quien manifestó su reconocimiento y afecto hacia los héroes de Malvinas, y subrayó la importancia del trabajo conjunto con las instituciones locales:

Asimismo, participaron del encuentro el delegado regional de Educación, Horacio Rigo; el coordinador de Vialidad Provincial zona Norte, Carlos Cattaneo; la referente territorial del Ministerio de Cultura, Carolina Corona; y los concejales Pablo Bonacina y Edgardo Martino, quienes acompañaron al senador en la actividad.