Las Toscas: Automóvil emibstió un caballo sobre la Ruta Nacional N° 11

En la noche del viernes 3 de octubre, alrededor de las 22:45 horas, personal de la Comisaría V de la Unidad Regional IX intervino en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 894 de la Ruta Nacional N° 11, a la altura del ingreso al barrio Juan Perón de la ciudad de Las Toscas.

El siniestro involucró a un automóvil Chevrolet Classic blanco, conducido por un hombre mayor de edad domiciliado en la localidad de Villa Guillermina, quien circulaba de sur a norte por la mencionada arteria cuando un caballo se cruzó repentinamente sobre la calzada.

El vehículo impactó contra el animal, que falleció en el lugar. Afortunadamente, el conductor y los demás ocupantes del automóvil resultaron ilesos.





Ante la situación, se solicitó la colaboración del personal de la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas”, con asiento en Villa Ocampo, quienes se hicieron presentes en el sitio para realizar las tareas de reconocimiento e individualización del equino y determinar la identidad de su propietario.



La causa fue caratulada como “Infracción al Artículo 98 de la Ley Provincial N° 13.774”, y continúa bajo investigación.