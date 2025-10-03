Villa Ocampo presente en el 1° Encuentro Regional de Dispositivos del Programa Acompañarte

La Municipalidad de Villa Ocampo informa que, el jueves 2 de octubre, los miembros del equipo técnico/profesional del Centro de Día “Andares”, junto a la Secretaría de Desarrollo Humano, participaron del 1° Encuentro Regional de Dispositivos del Programa Acompañarte, organizado por APRECOD (Agencia de Prevención de Consumo de Drogas) en la ciudad de Santa Fe.



El objetivo central del encuentro fue dialogar sobre el funcionamiento de los Centros de Día inaugurados en la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia, con énfasis en el abordaje de consumos problemáticos y la continuidad de las políticas de prevención y atención.



Durante la jornada, se compartieron experiencias entre las distintas instituciones y equipos técnicos presentes, se intercambiaron ideas para enriquecer las prácticas de intervención y se presentó el EMAP (Equipo de Apoyo Móvil) como marco orientador de las intervenciones y programas dedicados a la reducción del daño, la prevención y la promoción de la salud en el ámbito del consumo de sustancias.

“Estos espacios reafirman la voluntad de trabajar para difundir, fortalecer y profesionalizar prácticas que impacten positivamente en la vida de las personas atendidas, promoviendo la dignidad, la inclusión y el desarrollo humano integral”, expresó el secretario de Desarrollo Humano, Ramón Domingorena.



Para mayor información, comunicarse con la Secretaría de Desarrollo Humano o con la coordinación del Centro de Día Andares.