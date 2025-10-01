Villa Ocampo presente en el Primer Encuentro Provincial de Actores de la Economía Social

La Municipalidad de Villa Ocampo participó en la ciudad de Santa Fe del Primer Encuentro Provincial de Actores de la Economía Social, organizado por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano; iniciativa que contó con la participación de más de 300 emprendedores provenientes de 153 localidades santafesinas y que forman parte del Programa “Banco Solidario”.



Encabezó la delegación ocampense la secretaria municipal de Promoción Social, Luciana Luque, responsable de coordinar a nivel local el programa provincial que otorga subsidios no reintegrables a municipios, comunas y asociaciones civiles; permitiendo con ello la asistencia financiera a emprendedores sociales con proyectos productivos individuales o asociativos, los que fueron exhibidos en el evento.



Con esta iniciativa se generaron, en distintas localidades del territorio santafesino, mayores oportunidades de trabajo, así como también la concreción de nuevos proyectos con el acompañamiento del Estado para aquellos que no pueden acceder a la banca formal.