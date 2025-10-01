Operativo “Yasi Smell”: Gendarmería Nacional incautó 43 kilos de cocaína y detuvo a un conductor

A través de los controles dispuestos por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el narcotráfico en todo el país, personal de Gendarmería Nacional secuestró en Santiago del Estero 43 kilos de cocaína que un conductor ocultaba en el tablero de su rodado.

El martes 30 de septiembre, en horas de la madrugada, los efectivos del Escuadrón 59 junto con el personal del Destacamento Móvil 5 sobre el kilómetro 680 de la Ruta Nacional N° 34 detuvieron la marcha de un vehículo Peugeot, que circulaba con itinerario Santiago del Estero – Buenos Aires.



En el registro, los funcionarios contaron con la asistencia del can detector de narcóticos “Yasi”, el cual marcó la existencia de estupefacientes cuando pasó por la cabina del automóvil. Ante la reacción positiva, los gendarmes abrieron el tablero (sección interna del vehículo que contiene los indicadores, botones y pantalla) y hallaron 42 “ladrillos” envueltos en nylon negro y con una sustancia blancuzca.





En presencia de testigos, los uniformados efectuaron las pruebas de campo Narcotest y corroboraron la existencia de cocaína, con un peso total de 43 kilos 863 gramos.

El Juzgado Federal N° 1 de Santiago del Estero dispuso la incautación de la droga, vehículo y demás elementos de interés para la causa. Mientras que el conductor mayor de edad quedó detenido.

