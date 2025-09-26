Las Toscas: Detuvieron a un hombre con marihuana en una estación de servicio

En la mañana de este viernes 26 de septiembre, alrededor de las 10:35 horas, personal de la Patrulla Urbana Zona Norte procedió a la aprehensión de un hombre mayor de edad, oriundo de la ciudad de Buenos Aires, en inmediaciones de la estación de servicio Axion de Las Toscas.

Durante la identificación y requisa de sus pertenencias, los efectivos encontraron un recipiente plástico de color blanco, un frasco de vidrio con sustancia vegetal de similares características a marihuana y un frasco tipo gotero con aceite.





Posteriormente, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó las pruebas de campo correspondientes, las cuales arrojaron resultado positivo para marihuana.