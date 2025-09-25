Villa Ocampo: Convenio con la UNL por la 6º Feria del Libro del Jaaukanigás

El intendente Cristian Marega firmó un convenio con el rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mammarella, estableciendo bases de cooperación y pautas para colaborar en la organización de la 6º Feria del Libro del Jaaukanigás, prevista para el 8 al 12 de octubre en Villa Ocampo.



En el marco de la estrategia de divulgación de “Ediciones UNL en territorio”, la casa de altos estudios se compromete a coordinar actividades académicas y culturales, así como la cogestión de stands de editoriales invitadas a la feria literaria que organiza anualmente la Municipalidad de Villa Ocampo.



Presenciaron la firma del acuerdo los secretarios municipales de Gobierno y Participación Ciudadana, Miguel Merino; y de Cultura y Comunicación, Maricel Corgniali; y autoridades de la UNL.