El intendente Cristian Marega firmó un convenio con el rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mammarella, estableciendo bases de cooperación y pautas para colaborar en la organización de la 6º Feria del Libro del Jaaukanigás, prevista para el 8 al 12 de octubre en Villa Ocampo.
En el marco de la estrategia de divulgación de “Ediciones UNL en territorio”, la casa de altos estudios se compromete a coordinar actividades académicas y culturales, así como la cogestión de stands de editoriales invitadas a la feria literaria que organiza anualmente la Municipalidad de Villa Ocampo.
Presenciaron la firma del acuerdo los secretarios municipales de Gobierno y Participación Ciudadana, Miguel Merino; y de Cultura y Comunicación, Maricel Corgniali; y autoridades de la UNL.
Villa Ocampo: Convenio con la UNL por la 6º Feria del Libro del Jaaukanigás
