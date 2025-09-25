Agenda completa de la Liga Ocampense de fútbol para este fin de semana

La Liga Ocampense de Fútbol dio a conocer la programación de encuentros correspondientes a las distintas zonas y fechas que se disputarán este fin de semana.
Zona Sur
Fecha N.º 15
Club Huracán vs Ex Alumnos — Domingo 28/09 – 14:45 hs
Club Racing vs Club Papelero — Sábado 27/09 – 14:30 hs
Fecha N.º 16
Itatí de Villa Ana vs Deportivo Belgrano — Sábado 27/09 – 14:15 hs
Social Tacuarendí vs Juventud Km 407 — Postergado
Ocampo Fábrica vs Club Huracán — Postergado
Ex Alumnos vs Club Racing — Postergado
Libre: Club Papelero
Zona Norte
Fecha N.º 12
Pueblo Nuevo vs Boxing Club — Domingo 28/09 – 14:15 hs
Central Florencia vs Barrio Sur — Domingo 28/09 – 14:15 hs