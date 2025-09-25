Agenda completa de la Liga Ocampense de fútbol para este fin de semana

La Liga Ocampense de Fútbol dio a conocer la programación de encuentros correspondientes a las distintas zonas y fechas que se disputarán este fin de semana.

Zona Sur

Fecha N.º 15

Club Huracán vs Ex Alumnos — Domingo 28/09 – 14:45 hs

Club Racing vs Club Papelero — Sábado 27/09 – 14:30 hs

Fecha N.º 16

Itatí de Villa Ana vs Deportivo Belgrano — Sábado 27/09 – 14:15 hs

Social Tacuarendí vs Juventud Km 407 — Postergado

Ocampo Fábrica vs Club Huracán — Postergado

Ex Alumnos vs Club Racing — Postergado

Libre: Club Papelero


Zona Norte

Fecha N.º 12

Pueblo Nuevo vs Boxing Club — Domingo 28/09 – 14:15 hs

Central Florencia vs Barrio Sur — Domingo 28/09 – 14:15 hs

