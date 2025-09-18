Rojas: “Improvisación, crueldad y falta de empatía”

El diputado provincial Sergio “Chiqui” Rojas se refirió a la situación vivida el pasado lunes en la ciudad de Vera, donde decenas de personas de todo el departamento fueron citadas a una clínica privada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), teniendo que esperar durante horas para ser atendidas.

Frente a esta situación, el diputado nortefesino expresó su rechazo y advirtió: “Hay dos temas centrales con respecto a la emergencia en discapacidad y la actuación de ANDIS. Por un lado, el fondo de la cuestión que es algo que viene desde el comienzo del gobierno de Milei, y son los recortes en el área, reduciendo o directamente quitando pensiones, recortando prestaciones y servicios, despidiendo trabajadores y cerrando sedes. Las movilizaciones tanto del sector como de quienes acompañaron todo este tiempo lograron que el Congreso Nacional ratifique la emergencia en discapacidad a pesar del veto del presidente. En este sentido ahora hay que seguir insistiendo para que se cumpla la ley”.

“La otra cuestión, es el destrato hacia las personas, el nivel de improvisación y la falta de organización. Convocar a personas con discapacidad de distintas localidades, obligarlas a viajar largas distancias y esperar largas horas bajo condiciones climáticas adversas, sin poder siquiera sentarse y sin brindarles información clara sobre el procedimiento y su duración, roza la crueldad, y prueba una vez más la falta de empatía de este gobierno y el escaso valor que tiene para ellos la dignidad de las personas. Esta situación no puede volver a repetirse”, enfatizó el diputado.





En la jornada del martes, Rojas se sumó a la iniciativa de la concejal de Vera Ana Paula Capello, de enviar una nota a la Defensoría del Pueblo para que tome cartas en el asunto y actúe en pos de defender la dignidad de las personas con discapacidad. Acompañaron también, la intendente de Vera y autoridades municipales; el concejal Mario Souilhe y el concejal electo Javier Barbona; Fernando Nicola, presidente comunal de La Gallareta; Carla Diez y otros funcionarios de la municipalidad de Calchaquí; representantes de los gremios Amsafe, Sadop y ATE, el Senador Osvaldo Sosa; el asesor provincial de Discapacidad Germán Páez; el Concejo y el representante del hospital de Vera.





En el mismo sentido, Rojas presentó un proyecto en la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe expresando el rechazo y la preocupación por lo vivido, visibilizando la situación y previendo que se replique en otros puntos de la provincia. “No estamos en contra de las auditorias y de la transparencia en el otorgamiento de las pensiones, pero nada justifica el maltrato que vienen sufriendo sistemáticamente las personas con discapacidad”.