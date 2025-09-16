Cotelvo cumple 63 años

Este martes 16 de septiembre, COTELVO Servicios cumple 63 años aportando al crecimiento de la ciudad, con una notoria expansión en cada uno de los servicios que brinda.

Se dejó atrás la obsoleta central y red telefónica para cubrir toda la ciudad con fibra óptica directa al hogar para múltiples servicios de transmisión de datos.

Se está remodelando la segunda planta de agua potable, incorporando el procesamiento biológico de potabilización y ampliando su capacidad de producción.

Se renovó completamente la flota vehicular del Servicio Solidario de Sepelio; con permanentes inversiones en el mantenimiento de las Salas Velatorias y en la construcción de nuevas baterías de nichos en el Cementerio Municipal.

Se inauguró y comercializó las primeras dos manzanas del Loteo COTELVO, con todos los servicios instalados, para el inicio de las primeras construcciones particulares.

Con 63 años de trayectoria, valiéndose de recursos humanos y económicos generados localmente, COTELVO Servicios sigue siendo una de las principales impulsoras del desarrollo ocampense, además de referente y guía ante cada desafío comunitario.