Michlig anunció que la “Ley N° 14.334 de Apoyo a Clubes” ya cuenta con reglamentación para su implementación

Este lunes 15 de septiembre el Senador Provincial Felipe Michlig informó sobre la publicación del Decreto DO-2025-00020577-APPSF firmado por el Gobernador Maximiliano Pullaro, el ministro de Economía Pablo Olivares y de Gobierno e innovación Pública Fabian Bastia, que establece la reglamentación parcial de la Ley N° 14.334 que crea el “Programa de Apoyo a la Infraestructura de Clubes Santafesinos”, oportunamente impulsada por el Senador por el Departamento San Cristóbal. El Programa surge de una Ley del Senador Felipe Michlig y promulgada por el Gobernador Maximiliano Pullaro establece “una política de Estado de acompañamiento a los Clubes de la Provincia de Santa Fe”.

El Senador Michlig agradeció profundamente al Gobernador y a los ministros recordando que “cuando Maxi era diputado le plantee la posibilidad de avanzar con este proyecto y él enseguida me alentó a seguir adelante diciéndome que cuando seamos gobierno lo íbamos a implementar, y hoy felizmente llegó ese momento, de tener esta herramienta en beneficio de 1543 clubes”, señaló con mucha alegría el Senador Michlig.

Alcances del decreto

En su articulado el decreto describe lo que será considerado infraestructura y equipamiento deportivo de pequeña y mediana escala, las instalaciones, estructuras o elementos destinados a la práctica de actividades deportivas o recreativas, que, por su tamaño, capacidad y función, no impliquen grandes desarrollos urbanos ni altos costos de infraestructura.

A su vez determina los requisitos que se deben cumplimentar por parte de las asociaciones civiles y/o entidades sin fines de lucro solicitantes. Se dispone como autoridad de aplicación a la Subsecretaría de Municipios y Comunas dependiente del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, a evaluar la viabilidad técnica de los Proyectos de infraestructura y/o equipamientos presentados por las entidades deportivas, pudiendo también requerir la intervención de otras dependencias del Estado provincial.

Evaluación y seguimiento

Asimismo, se dispone que “La Comisión de Evaluación y Seguimiento del Programa estará constituida por tres (3) integrantes de cada uno de los órganos u organismos mencionados en la Ley. Los tres (3) miembros de las Federaciones Deportivas con Personería Jurídica serán propuestos por el Consejo Profesional del Deporte (COPRODE), debiendo incluir entre los mismos a su presidente».

“La Comisión será presidida por el presidente de la Cámara de Senadores, sesionará válidamente con la mitad más uno de sus miembros como mínimo, aprobando sus decisiones por simple mayoría de votos, sin perjuicio de lo que establezca su reglamento interno”.

Política de Estado

Al momento de la promulgación el Gobernador Pullaro manifestó que “es un gusto establecer en una Ley una política pública de acompañamiento a los Clubes de la Provincia de Santa Fe, que cumplen una función tan importante en las grandes ciudades, pero también en los pueblos pequeños. Yo vengo de un pueblo chico y sé el valor social que tiene un club”.

“Cuesta mucho mantener los clubes, por eso el Estado tiene que acompañar y tener financiamiento específico para hacerlo. Por eso esta Ley que llevó adelante el Senador Felipe Michlig, acompañada por toda la legislatura de Santa Fe, viene a mostrar un fuerte compromiso de sostener y llevar adelante una política de Estado que acompañe a las instituciones deportivas”.