Gendarmería Nacional secuestró 500 kilos de Marihuana en Misiones

En el marco de las permanentes investigaciones y patrullajes en zonas de frontera dirigidas por el Ministerio de Seguridad Nacional, Gendarmería Nacional pudo dar con un cargamento de 500 kilos de marihuana escondido en el monte misionero.

Como resultado de las pesquisas, los gendarmes lograron información del posible movimiento de un cargamento de droga en la zona y, fortaleciendo la vigilancia, lograron secuestrar 18 bultos con 657 «ladrillos» en la localidad misionera de Puerto Esperanza.

El procedimiento fue llevado a cabo por los efectivos de la Unidad de Inteligencia Criminal “Iguazú”, Escuadrón 10 “Eldorado” y la Sección Operativa de Vuelo “Posadas” en la zona denominada «Cuatro Bocas» en Puerto Segundo donde, mediante el uso del dron, los funcionarios constataron la existencia de los bultos escondidos en la vegetación.

Con autorización el Juzgado Federal de Puerto Iguazú, los uniformados trasladaron el operativo hacia las instalaciones de la Unidad, donde efectuaron las pruebas de campo Narcostet y pesaje de la sustancia hallada.

Finalmente, se decomisó un total de 509 kilos 350 gramos de cannabis sativa y se labraron las actuaciones, por disposición del Magistrado y la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú.

Prensa: Dirección de Comunicación Ministerio de Seguridad de la Nación.