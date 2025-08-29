Villa Ocampo: Demoran a un hombre con pedido de paradero

En horas de la tarde del 28 de agosto de 2025, siendo aproximadamente las 19:55, personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte que se encontraba realizando patrullaje preventivo por calles Santiago Aranda y Bartolomé Urquiza, identificó a un vecino que se encontraba junto a una motocicleta estacionada.

Tras solicitar información al servicio 911, se constató que el hombre registraba un pedido de paradero vigente desde el 9 de julio de 2020.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a la demora preventiva del sujeto, quien fue trasladado a sede policial. De lo sucedido se dio conocimiento al fiscal y defensor en turno.